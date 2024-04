Spaanse voetbalbond grijpt in: Atlético moet deel stadion twee duels sluiten na racisme

Atlético Madrid moet bij de laatste twee thuisduels in de Spaanse competitie een deel van het stadion gesloten houden. De club wordt door de Spaanse voetbalbond gestraft voor racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden richting aanvaller Nico Williams van Athletic Bilbao, afgelopen zaterdag.

Naast het feit dat Atlético het stadion deels leeg moet houden, heeft de club een boete van 20.000 euro opgelegd gekregen.

Apengeluiden

Williams, slachtoffer van het racisme in Madrid, had vlak voor rust getekend voor de gelijkmaker. Daarna werd hij racistisch bejegend. "Toen ik een hoekschop nam, hoorde ik apengeluiden. Het waren niet heel veel mensen. Hopelijk verandert dit beetje bij beetje", zei Williams na het duel.

Het is niet het eerste racisme-incident in de Spaanse competitie. Vorige maand barstte Real Madrid-speler Vinicius Junior op een persconferentie in tranen uit toen het onderwerp werd besproken. Hij is al langer mikpunt van racisme in Spaanse stadions.

Valencia CF werd daarvoor vorig jaar al gestraft door de nationale voetbalbond.