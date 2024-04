KWF zet smeerpalen en gastlessen in tegen schadelijke gevolgen zon

Nederland heeft een aantal zonnige dagen voor de boeg. Dat is voor veel mensen een fijn vooruitzicht, maar het is ook een reden om extra op te letten of mensen zich wel goed beschermen tegen de zon, waarschuwt KWF Kankerbestrijding. De organisatie financiert daarom verschillende projecten die ervoor moeten zorgen dat mensen zich beter beschermen tegen de zon.

Zo kan overmatige blootstelling aan de zon huidkanker veroorzaken. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In de kustgebieden komt huidkanker vaker voor dan elders in Nederland, bleek vorig jaar uit de Kankeratlas die is opgesteld door het Integraal Kankercentrum Nederland. Daar is sprake van een groter aantal zonuren en een hogere zonkracht.

"Daar moet nog wel meer onderzoek naar worden gedaan, maar dit zijn de feiten", zei KWF-woordvoerder Annebel Schipper in het NOS Radio 1 Journaal. Daarnaast hebben mensen niet altijd de juiste kennis om zich optimaal te beschermen tegen de invloed van de zon. Daar wil KWF Kankerbestrijding verandering in brengen.

4,6 miljoen euro

KWF Kankerbestrijding heeft 4,6 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in acht regio's. Een deel van dat geld gaat naar zonnebranddispensers. Die 'smeerpalen' worden op verschillende plekken neergezet, zoals bij strandtenten, kinderopvanglocaties en sportvelden. De eerste dispenser wordt op 17 mei geplaatst in Noordwijk. Ook worden op een aantal scholen gastlessen gegeven door dermatologen.

Veel mensen weten namelijk wel dat zonnebrandcrème belangrijk is, maar bijvoorbeeld niet dat één keer zonnebrandcrème aanbrengen vaak niet genoeg is. Ons advies is: doe dat elke twee uur, zegt Schipper. "Door wrijving of zwemmen gaat de zonnebrandcrème er weer vanaf." De smeerpalen moeten mensen daar ook aan herinneren.