Ook Gelderland wil geld om chipsector te behouden

Daarmee is Gelderland net zo belangrijk voor de chipindustrieketen in Nederland als Eindhoven, zo vindt The Economic Board. "En we hebben dezelfde uitdagingen, op het gebied van huizen bouwen, infrastructuur en het talent dat we nodig hebben", zegt directeur Jan van Dellen tegen BNR.

Volgens Van Dellen kijken ook bedrijven in Gelderland met een schuin oog naar het buitenland. "Voor een bedrijf als NXP zitten er enorme investeringen aan te komen. Dan heb je een keuze: gaan we dat in Nederland doen of niet? Daarom ben ik voorstander van een goed vestigingsklimaat."

Beethoven en Chopin

De miljardenimpuls die de regio Eindhoven van het kabinet kreeg, werd 'Project Beethoven' genoemd. Gelderland heeft zijn plan de naam van een andere componist gegeven: Chopin. Er zijn volgens de Economic Board honderden miljoenen nodig om het vestigingsklimaat te verbeteren.