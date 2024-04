Nijmeegse opvanglocatie blijft nog twee weken langer open

De asielopvanglocatie Winkelsteeg in Nijmegen gaat morgen toch niet volledig dicht . Na aandringen van de gemeente bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de gemeentelijke noodopvanglocatie te sluiten op 1 mei, zullen nog maximaal tweehonderd bewoners op locatie blijven. Over twee weken zullen ook zij een andere plek krijgen.

Op de locatie konden afgelopen jaar 1200 mensen terecht. Omdat het het COA veel tijd en moeite kost om een andere opvangplek te vinden voor alle bewoners, werd de sluiting die gepland was op 1 november, twee keer uitgesteld. Er verblijven nu nog zevenhonderd asielzoekers in Winkelsteeg.

Niet humaan

Van de vijfhonderd mensen die woensdag weg moeten, gaat de helft naar hotels. Dat zijn statushouders, mensen met een verblijfsvergunning en recht op een woning in Nederland. Voor de andere helft wordt een plek gezocht ergens anders in het land.

Als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, moet er binnen veertien weken een woning beschikbaar zijn, maar in veel gevallen lukt dat niet. "Tijdelijk verplaatsen voor twee weken, want tegen die tijd moet het COA een plek voor ze hebben gevonden, vinden we niet humaan voor deze personen.", zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. "Zowel omwonenden als de vluchtelingen zelf hebben een perspectief nodig."