Europese Commissie optimistisch, volgend jaar mogelijk vaccin voor elke EU-burger

De Europese Commissie verwacht vanaf april volgend jaar grote aantallen coronavaccins binnen te krijgen. In het gunstigste scenario gaat het volgens Commissievoorzitter Von der Leyen om 20 tot 50 miljoen vaccins die per maand geleverd kunnen worden. "Op die manier zijn er in de loop van 2021 1,2 miljard doses beschikbaar, genoeg voor de bevolking van alle lidstaten en voor donaties aan arme landen", zegt Von der Leyen.

De voorzitter benadrukt wel dat dit het scenario is waarbij alle vaccins die de Commissie op voorhand heeft ingekocht, ook daadwerkelijk werkzaam blijken. En dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. "Maar door gemeenschappelijk in te kopen, heeft de EU eisen kunnen stellen aan de farmaceuten", voegt ze eraan toe.

Er zijn nu afspraken over de levering van vaccins met drie fabrikanten en gesprekken met drie anderen zitten eraan te komen.

De afgelopen week zijn er in de hele EU 1,1 miljoen mensen positief getest op het coronavirus. De Commissie is bezorgd over de ziekenhuiscapaciteit in de EU-lidstaten en wil dat ziekenhuizen gegevens gaan uitwisselen, zodat bekend is welke ziekenhuizen in welke landen nog coronapatiënten kunnen opvangen.

Corona-apps in hele EU laten werken

Ook de verschillende corona-apps moeten volgens de Commissie beter gaan samenwerken om reizen binnen de EU makkelijker te maken. Nu zijn de alleen de apps van Duitsland, Italië en Ierland onderling uitwisselbaar, maar Brussel verwacht dat daar volgende maand nog apps uit achttien andere landen bij komen.

Von der Leyen roept de lidstaten op hun app te verbinden met het EU-uitwisselingsplatform, dat in november operationeel wordt. Er zijn nu 23 landen die een corona-app hebben of ontwikkelen. Bij elkaar zijn die 52 miljoen keer gedownload. "Elke gebruiker telt in de strijd tegen het virus", aldus Von der Leyen.

De Nederlandse app wordt voorbereid om over de grens te werken, maar doet dat op dit moment nog niet. Gebruikers moeten daarom bij een reis naar een ander land ook de app van dat land installeren.

Von der Leyen snapt dat veel mensen moe zijn van de maatregelen die voor het hele continent gelden. "Er zijn nu twee vijanden: het virus zelf en de moeheid. Alleen als iedereen zich aan de hygiëneregels houdt, kunnen we dit virus indammen."

Ook Nederland heeft een corona-app; in deze video leggen we uit hoe die werkt: