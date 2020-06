Rotterdamse politie onderzoekt racisme in appgroep agenten

De Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar racistische uitlatingen van agenten in een besloten WhatsAppgroep. Dat schrijft NRC, die over screenshots van die gesprekken beschikt.

Het gaat om een gesprek uit 2019 tussen negen politie-agenten waarin burgers met een migratieachtergrond worden aangeduid als "kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen" op wie ze willen "schieten". Dat gebeurde volgens NRC nadat agenten een filmpje hadden gezien van een witte 15-jarige jongen die minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse.

Volgens plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert zijn er in februari 2019 al "corrigerende gesprekken" gevoerd en werd de appgroep opgeheven. Maar dat is volgens Krukkert onvoldoende geweest. "Gezien de ernst van de gedeelde berichten vinden wij dat deze zaak destijds intern breder besproken en beoordeeld had moeten worden", zegt ze tegen NRC. "Er zal alsnog een diepgaand onderzoek worden ingesteld."