Vitesse heeft tot half mei om zaken op orde te brengen; licentie volgend seizoen op de tocht

'Verhelderend gesprek'

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes: "Wij hebben afgelopen vrijdag een verhelderend gesprek gehad in Zeist. De uitdaging is echter wel groter geworden. We moeten voor medio mei een heleboel realiseren. Dit betreft onder andere de overdracht van de aandelen naar een onafhankelijke stichting en de daaraan gerelateerde voorwaarden. Daarnaast wil de Licentiecommissie financiële zekerheid hebben bij Vitesse, voor zowel de korte als de lange termijn. Dat is een enorme uitdaging, waar wij iedereen hard bij nodig zullen hebben."