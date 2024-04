Belgische bondscoach Tedesco neemt Courtois definitief niet mee naar EK: 'Geen pingpong'

België treedt het bij Europees kampioenschap voetbal in Duitsland aan zonder Thibaut Courtois, De 31-jarige doelman, die drie WK's en twee EK's speelde, wordt door bondscoach Domenico Tedesco definitief niet opgenomen in de EK-electie van de Rode Duivels.

De Italiaans-Duitse trainer wilde tegenover de media zijn besluit om de geroutineerde keeper thuis te laten niet toelichten. "Over dit onderwerp is alles al gezegd. Ik wil geen pingpong spelen."

Sinds juni vorig jaar staan de verhoudingen tussen Tedesco en Courtois op scherp. Dat was het gevolg van het besluit van de Spaanse bondscoach om de doelman geen aanvoerder te maken, toen Kevin De Bruyne geblesseerd raakte.

In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk droeg toen aanvaller Romelu Lukaku de aanvoerdersband. In de daaropvolgende interland zou Courtois aan de beurt zijn, maar toen had de doelman het Belgische kamp al verlaten.

Ernstige kruisbandblessure

Vervolgens liet Courtois, sinds het begin van het seizoen kampend met een ernstige kruisbandblessure, december vorig jaar zelf weten het EK aan zich voorbij te laten gaan. Naar eigen zeggen vreesde hij niet honderd procent hersteld te zijn.

Terwijl zijn rentree in het doel bij zijn club Real Madrid aanstaande leek, liep de 101-voudig international in maart van dit jaar een nieuwe knieblessure op. Daardoor heeft hij dit seizoen nog geen minuut gekeept.

"We concentreren ons op spelers die in goede vorm zijn", zei Tedesco, daarmee de deur voor een rentree van Courtois definitief dicht gooiend.