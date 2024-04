Vos sprint met overmacht naar zege derde etappe Vuelta Femenina

Blanka Vas verzekerde zich van nog een dag in de rode leiderstrui. Haar voorsprong is wel geslonken. Ze heeft nog slechts één seconde voorsprong op nummer twee Vos. De derde etappe was voor Vas haar eerste dag in het rood, een primeur voor een Hongaarse.

Lange solo Benito

De Spaanse Mireia Benito besloot in de etappe met één klimmetje van de derde categorie in het parcours vroeg in de aanval te gaan. Ze pakte al snel een voorsprong van een minuut op het peloton.

Benito is de regerend Spaans kampioene tijdrijden en liet tussen de start in Lucena del Cid en de finish in Teruel zien goed in haar eentje te kunnen rijden. Een zestal, met daarin vijf Nederlanders (Mischa Bredewold, Eva van Agt, Amber Kraak, Yara Kastelijn en Thalita de Jong), probeerde de oversteek te maken, maar was niet succesvol.

Benito liep alleen maar verder uit en had een maximale voorsprong van ruim vijf minuten, maar redde het niet. Op zeven kilometer van de finish werd ze na een solo van 120 kilometer gegrepen door het peloton.

Vervolgens ging het in volle vaart naar de eindstreep, waar de strijd om de etappezege met een massasprint werd beslist. Daarin kon niemand het wiel van Vos houden. Charlotte Kool, die vorig jaar een etappe won in de Vuelta, kwam als tweede over de finish.