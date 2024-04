Eerste repetitie Joost Klein: 'Drie minuten pure dansenergie'

NOS-redacteur Jorn Kompeer volgt het songfestival:

"Dat Joost Kleins nummer Europapa aanslaat bij het publiek is goed te zien bij de bookmakers, die voorspellen wie de meeste kans maakt het Eurovisie Songfestival te winnen. Toen hij zijn nummer presenteerde stond hij op plek 22. Afgelopen weken kwam hij de top 10 binnen en inmiddels staat hij al een tijdje op plek drie.

Toch zegt dat niet alles, want eigenlijk begint het voor de bookmakers nu pas. Deze repetitie is het eerste moment waarbij er iets van de act op het podium naar buiten komt, in de vorm van foto's en een korte video.

Als die door de kenners en fans goed worden ontvangen, stijgt een deelnemer bij de bookmakers. Maar het kan ook andersom gaan, bijvoorbeeld als het optreden tegenvalt of als de artiest bepaalde noten niet haalt.

Voor Joost Klein is dit dus een belangrijk moment. Want als hij zijn hoge notering bij de bookmakers weet vast te houden, betekent dat ook meer positieve aandacht van media en fansites komende week. Het is niet voor niets dat Klein afgelopen weken meermaals 'I love the bookmakers' riep in de media."