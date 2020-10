Groep verstekelingen springt uit vrachtwagen bij Eijsden

We maakten eerder deze special over inklimmers, waarin we met drie jonge mannen op reis gingen:

Na een burgernetmelding kwamen meerdere tips binnen, maar de mannen zijn nog niet gevonden. "Getuigen zagen op het station in Eijsden een grote groep mannen de trein nemen richting België", zegt de politie. "We hebben de collega's van de Belgische politie op de hoogte gebracht."

Zo'n vijftien tot twintig verstekelingen zijn vanmiddag bij een tankstation langs de A2 bij Eijsden, in Zuid-Limburg, uit een vrachtwagen gesprongen. De vrachtauto was vanuit België Nederland binnengereden.

De afgelopen jaren waren in Limburg, maar ook in bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, geregeld incidenten met verstekelingen. In mei nog trof een vrachtwagenchauffeur op een industrieterrein in Weert acht vluchtelingen uit Afrikaanse landen in zijn truck aan.