Vergeten vinkje kost volleyballer Tuinstra Nations League: 'Maag draaide om'

Bennie Tuinstra kan door een fout van de volleybalbond niet meedoen aan de Nations League dit jaar. Door een vergeten vinkje is de international, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot belangrijke speler bij Oranje, niet speelgerechtigd.

De Nations League, die van 22 mei tot en met 24 juni duurt, is van groot belang voor de volleyballers dit seizoen. Het is namelijk het laatste toernooi waarbij nog punten gescoord kunnen worden voor de wereldranglijst. Na de Nations League worden op basis van de ranglijst nog olympische tickets verdeeld voor Parijs 2024.

Voor de Nations League kunnen dertig spelers worden opgegeven. De benodigde documenten van Tuinstra zijn wel geüpload, maar het blokje achter zijn naam bleek achteraf niet te zijn aangevinkt. Daardoor zijn uiteindelijk maar 29 spelers uit de selectie van bondscoach Roberto Piazza aangemeld.

Pogingen om dat nog recht te zetten zijn helaas op niets uitgelopen. Mocht Nederland zich voor Parijs plaatsen, dan kan de 23-jarige international eventueel wel in de olympische selectie worden opgenomen.

Aangeslagen

Tuinstra is aangeslagen door het nieuws dat hij het toernooi aan zich voorbij moet laten gaan. "Ik ben enorm teleurgesteld over wat er is gebeurd. Je bent een heel jaar bezig om beter te worden, omdat je met het team een doel voor ogen hebt, het halen van de Olympische Spelen. Dat is een lang proces en daar zijn we nu dichtbij. Als je dan hoort, dat je daar nu niet een bijdrage aan kan leveren, dan draait je maag wel even om."

Herman Meppelink, technisch directeur van de volleybalbond, laat weten het verschrikkelijk te vinden voor Tuinstra. "Het is tragisch dat dit een speler van het team overkomt. We hebben te doen met Bennie, die zich altijd onvoorwaardelijk inzet voor het team en ik vind het ook heel vervelend voor de staf en het team, maar helaas is het onomkeerbaar gebleken."