Brandweerman krijgt taakstraf voor brandstichting op eerste dag in functie

Een voormalig lid van de vrijwillige brandweer in Gelderland en zijn drie vrienden krijgen taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor brandstichting. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. De rechter is ervan overtuigd dat de vier verantwoordelijk zijn voor een woningbrand in Putten op de dag dat een van hen geslaagd was voor zijn examen bij de brandweer.

Het groepje twintigers vierde op 1 december vorig jaar een feestje, omdat hun 26-jarige vriend uit Garderen zich vanaf die dag officieel brandweerman mocht noemen. Ze wilden ervoor zorgen dat hij op zijn eerste avond als lid van de vrijwillige brandweer kon uitrukken.

Twee van de mannen tankten benzine en diesel. De twee anderen stichtten vervolgens met behulp van de volle jerrycans brand in een leegstaande woning in Koudhoorn (gemeente Putten). De ex-brandweerman wist dat die woning leegstond omdat de brandweer daar een oefening had gehouden.

Ontslag

De man was voordat de piepers afgingen al onderweg naar de kazerne. Hij kwam er als allereerste aan. Vier korpsen moesten uiteindelijk uitrukken voor de grote brand.

Al snel werd duidelijk dat de brand was aangestoken. Ooggetuigen zagen het lid van de vrijwillige brandweer die avond jerrycans met benzine en diesel tanken. Hij gaf zijn betrokkenheid toe aan zijn chef. Kort daarna volgde zijn ontslag bij de brandweer.

Geen gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van tien maanden geëist tegen drie mannen. Tegen de vierde was zes maanden cel geëist.

De straf valt lager uit omdat de mannen geen strafblad hadden en spijt hebben van de brandstichting. Wel moeten ze zich drie jaar lang melden bij de reclassering. Ook moeten ze een training cognitieve vaardigheden volgen.

De veiligheidsregio Gelderland-Midden laat aan Omroep Gelderland weten dat de zaak bij alle brandweermensen "pijn doet aan het brandweerhart". Dat een brandweerman om deze reden is ontslagen, is niet eerder voorgekomen bij het korps.