Dode schuurbrand Berkel en Rodenrijs is Rotterdammer van 20

Het lichaam dat gisterochtend in een uitgebrande schuur in Berkel en Rodenrijs is gevonden, is van een 20-jarige man uit Rotterdam. Ook zijn in de schuur spullen aangetroffen voor de productie van drugs, meldt de politie.

Zondag woedde er een grote brand in Berkel en Rodenrijs. Het vuur ontstond in een schuur en sloeg over naar een huis met een rieten dak. De brandweer had uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

Volgens de politie waren er al snel vermoedens dat er sprake was van brandstichting. In de buurt van de schuur werden twee verdachten opgepakt: een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een Rotterdammer van 21.

De 13-jarige zoon van de eigenaar van de schuur vond het lichaam gisterochtend: