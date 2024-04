EU onderzoekt misleidende groene claims van twintig vliegmaatschappijen

"Vliegen is en blijft een vervuilende manier van vervoer", zegt Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM. "Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn in hun communicatie over hun duurzaamheidsinspanningen. Alleen dan kunnen consumenten goede milieubewuste keuzes maken."

Om welke maatschappijen het gaat, is niet bekendgemaakt. "Er is voor gekozen in deze fase de namen niet te noemen", aldus een woordvoerder van de ACM.

Rechtszaak over KLM

Vorige maand nog oordeelde de rechter nog dat KLM misleidende groene claims heeft gedaan. Bij slogans als "Stap voor stap naar een duurzame toekomst" maakte KLM bijvoorbeeld niet concreet welke maatregelen het bedrijf had genomen op weg daarnaartoe.

Omdat KLM de gewraakte reclames niet meer gebruikt, hoefde het bedrijf niet te rectificeren van de rechter.