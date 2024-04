Dertig jaar oude Belgische coldcasezaak lijkt te zijn opgelost

In België lijkt na dertig jaar een coldcasezaak te zijn opgelost. De politie van Oost-Vlaanderen heeft een 78-jarige man aangehouden voor de moord op zijn toenmalige vrouw in 1994. De vrouw, Annie De Poortere, verdween destijds spoorloos en was al die tijd vermist.

Afgelopen weekend werd in Sint-Martens-Latem per toeval bij graafwerkzaamheden een lichaam gevonden in een tuin vlak bij het ouderlijk huis van de vrouw. Vermoedelijk gaat het om De Poortere. Er wordt nog DNA-onderzoek gedaan om de identiteit definitief te achterhalen, maar de politie heeft al laten weten dat er aanwijzingen waren dat het De Poortere is.

Direct na de vondst werd de ex-man van de vrouw, Hans D., verhoord en aangehouden voor moord. De politie is opnieuw een onderzoek gestart naar wat er dertig jaar geleden gebeurd is.

Gedeeltelijke bekentenis

Volgens Belgische media heeft de aangehouden man een gedeeltelijke bekentenis afgelegd: "Ja, ik begroef Annie in de tuin", zou hij gezegd hebben. D. heeft niet toegegeven dat hij zijn vrouw ook om het leven heeft gebracht. Over hoe ze in 1994 aan haar eind is gekomen, bestaat dan ook nog geen duidelijkheid.

D. was de laatste die Annie De Poortere in leven gezien zou hebben. In 1999 verklaarde hij in een tv-programma dat hij op de dag van de verdwijning alleen boodschappen doen was en daarna naar een voetbalwedstrijd is gegaan. Toen hij 's avonds thuiskwam, was zijn vrouw volgens hem verdwenen.

D. liet zijn vrouw in 1999 "afwezig" verklaren. Dat is een juridische procedure die dezelfde gevolgen heeft als een overlijden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een erfenis verdeeld worden of een huwelijk worden ontbonden.