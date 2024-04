Tennissters loten uitduel met Slovenië in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben niet ongunstig geloot voor de play-offs van de Billie Jean King Cup. Oranje moet in het weekend van 15, 16 en 17 november op bezoek bij Slovenië, dat weliswaar vorig jaar pas in de halve finales van het landentoernooi sneuvelde maar toch niet tot de sterkere potentiële tegenstanders behoorde.

Nederland bereikte de play-offs van de Billie Jean King Cup door eerder deze maand eerste te worden in een groep met Turkije, Letland en Portugal.

De groepszege, binnengehaald zonder de absente kopvrouw Arantxa Rus, mocht voor een groot deel op het conto gezet worden van Suzan Lamens. Zij verraste tegen het favoriete Letland door te winnen van Jelena Ostapenko, de nummer tien van de wereld.

'Zie zeker mogelijkheden'

Tegen Slovenië strijdt de ploeg van captain Elise Tamaëla om een plek in de Qualifiers van volgend jaar, waar weer een ticket kan worden verdiend voor de Finals van eind 2025.

Op de ranglijst van de Billie Jean King Cup is het verschil tussen Slovenië en Nederland niet groot: Slovenië staat op de 16de plaats, Oranje op de 21ste.

Ondanks de recente prestatie van Slovenië in de Billie Jean King Cup is Tamaëla niet ontevreden met de loting. "Zeker als je kijkt naar de landen die we ook hadden kunnen treffen. Slovenië heeft goede en ervaren speelsters, van wie een aantal top 100 heeft gestaan. Maar met hun huidige ranking en hun resultaten van de afgelopen anderhalf jaar zie ik zeker mogelijkheden."