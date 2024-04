Lugubere vondst in het huis van nazi-kopstuk Hermann Göring

Bij opgravingen in het huis van nazi-kopstuk Hermann Göring zijn de stoffelijke resten van meerdere mensen ontdekt, waaronder dat van een baby. Bij alle lichamen ontbraken de handen en voeten.

De vondst werd gedaan door een Duits-Pools team in het voormalige nazi-hoofdkwartier Wolfsschanze in een bos in het noordoosten van Polen. Een van de onderzoekers zegt "totaal geschokt" te zijn.

Het team doet al lange tijd onderzoek in Wolfsschanze en komt geregeld bijzondere dingen tegen. Er werden al borden, gereedschap en andere persoonlijke bezittingen opgegraven.

Lichaam van een baby

Aangenomen werd dat het huis van Göring al volledig doorzocht was, maar toen een teamlid sporen van een houten vloer vond en begon te graven, werden al snel waterleidingen gevonden. Ongeveer tien centimeter onder de grond lag een stukje van een schedel.

De politie werd ingeschakeld, maar agenten vonden geen sporen van een recent misdrijf. Daarom mocht het onderzoeksteam verder graven. Uiteindelijk werden vijf lichamen gevonden, mogelijk van een familie. Het zijn drie volwassenen, een tiener en een baby. Hoe en wanneer zij daar begraven zijn, is nog niet duidelijk.

De onderzoekers zeggen in een video dat de doden waarschijnlijk zijn begraven toen het huis in het nazi-hoofdkwartier al gebouwd was. "Degenen die de waterleidingen hebben gelegd, hadden de lichamen anders moeten ontdekken." Het is mogelijk dat Göring zelf van de doden afwist.

Geen kleding

Het onderzoek van het Poolse Openbaar Ministerie loopt nog en er zijn nog geen resultaten bekend. Het onderzoeksteam durft niet met zekerheid te zeggen dat de vijf mensen slachtoffer zijn geworden van de nazi's.

"Het zou ook kunnen dat de lichamen pas na de Tweede Wereldoorlog zijn gedumpt." Het gaat dan wellicht om een meervoudige moord die niets met de nazi's te maken heeft.

Bij de opgravingen zijn geen resten van kleding of sieraden gevonden. Dat zou kunnen betekenen dat de lichamen naakt zijn begraven.