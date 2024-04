Oud-burgemeester blikt terug, 15 jaar na de aanslag op Koninginnedag

De Graaf zat samen met de koninklijke familie in een open bus. "Ik hoorde een geweldige knal en ik denk: Oh jee, daar stort een tribune in ofzo." Maar het was T. die met zijn auto zeventien mensen schepte en tegen het standbeeld De Naald tot stilstand kwam. "De koningin en ik zijn blijven zitten. Voor hetzelfde geld waren er meerdere daders. De koningin trok wit weg, ik ook, denk ik."

"De chauffeur van de bus kreeg de opdracht om gas te geven en snel richting het paleis te rijden. De kindjes stonden langs de kant van de oprijlaan en hadden natuurlijk nog niks gezien", herinnert hij zich.

Afgelast

Daarna stond de burgemeester voor de moeilijke beslissing om de rest van de festiviteiten af te gelasten. "Dan sta je echt alleen. Er is op dat moment niemand anders. Dan sta je voor het paleis en moet je aankondigen dat het einde oefening is."