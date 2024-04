Radicale keuzes brachten Omalla van rugby naar sprint: 'M'n vader zei: je bent heel snel'

Zijn broer is nog in de Verenigde Staten. Hij is vooralsnog niet snel genoeg om nu met de andere atleten in het team te kunnen concurreren.

Van rugby naar atletiek

Dat Omalla zich zouden toeleggen op atletiek lag niet voor de hand, omdat hij tot zijn 17de fanatiek aan rugby deed. En ook de keuze voor Nederland was geen abc'tje. Hij heeft een Oegandese vader, een Nederlandse moeder en woont sinds zijn zevende in het buitenland.

Maar Omalla ziet kansen. Hij wil groeien, beter worden, de beste zijn. Daar zijn soms radicale keuzes voor nodig.

Het eerste beslissende moment deed zich voor op zijn zeventiende. Hij wilde studeren in Amerika, maar twijfelde of hij daar enkel via zijn sport rugby zou worden toegelaten. Hij besprak het met zijn ouders.

"Mijn vader zei: je bent heel snel. Zullen we anders een jaar atletiek proberen en trainen op de 100 en 200 meter?"