Kamerleden bezorgd: riskant om te wachten met strengere regels

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij de keus van het kabinet om voorlopig nog geen nieuwe maatregelen af te kondigen om de verspreiding van corona aan te pakken. In het debat in de Kamer noemden sommigen het 'spelen met vuur'.

Premier Rutte en minister De Jonge zeiden gisteren tijdens een persmoment dat het nog te vroeg is om uit de huidige cijfers conclusies te trekken over het effect van de maatregelen die twee weken geleden werden afgekondigd. Pas eind deze week zou duidelijk moeten zijn of die gedeeltelijke lockdown succesvol is, of dat extra maatregelen nodig zijn.

Partijen als GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over die strategie. "De feiten zeggen dat we niet kunnen afwachten, maar dat we moeten ingrijpen", zei PvdA-leider Lodewijk Asscher. Carla Dik-Faber van regeringspartij ChristenUnie vroeg zich af of we niet al te laat zijn.

Testbeleid 'dramatisch'

Volgens haar is het beter om nu strengere maatregelen te nemen om zo het besmettingsgetal R eerder onder de 1 te krijgen. Dan kan er daarna weer afgeschaald worden. Ze wees erop dat de zorg het nu al nauwelijks aan kan, en dat de reguliere zorg vaak al wordt opgeschort.

Veel kritiek was er ook op het testbeleid, dat volgens veel partijen nog steeds niet op orde is. "Dramatisch", volgens SP-leider Lilian Marijnissen. "Het kabinet laat steken vallen en dat is gevaarlijk." Dat heeft ook gevolgen voor de bereidheid van mensen om zich aan de regels te houden, denkt Marijnissen.