Tientallen zeehonden verstrikt in visnetten, al bijna evenveel als vorig jaar

De laatste maanden is een recordaantal zeehonden opgevangen in de drie grote zeehondencentra van Nederland. Dit jaar alleen al zijn er 38 dieren binnengebracht bij opvangcentra Pieterburen, A Seal en Ecomare. In heel 2023 waren het er 40.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de plotselinge stijging, maar strandingscoördinator Emmy Venema van Pieterburen maakt zich vooral zorgen over het hoge aantal verstrikkingen. "Dat zal ook nog wel flink oplopen dit jaar."

Volgens haar zijn de meeste dieren die nu worden binnengebracht jonge grijze zeehonden die verstrikt zijn geraakt in netten. Ook komt ze veel dieren tegen die last hebben van zwerfafval.

Het schrijnendste geval was dit jaar een zeehond met een nylondraad om zijn nek en om een flipper. "Zo'n draad in de nek kunnen we vaak wel behandelen omdat daar veel vet zit. Dat zit niet om de flipper. Om die reden moesten we deze zeehond dan ook laten inslapen."

Verder kwamen de medewerkers van Pieterburen dit jaar een aardappelzak, een frisbee, een deksel van een plastic ton en een T-shirt tegen waarin de zeehonden verstrikt waren geraakt.