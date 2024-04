Unicum blijft uit: Griekspoor kansloos op Madrileens gravel tegen 'foutloze' Roeblev

Griekspoor stond twee keer eerder tegenover Roeblev en had 'm vorig jaar in Doha bijna te pakken, maar hij liet toen op eigen service drie matchpoints onbenut. Bij beide verloren confrontaties - de andere was vorig jaar op het gras in Halle - won Griekspoor overigens de eerste set.

Dat stramien was in ieder geval doorbroken na die eerste snelle set, die nog geen half uur in beslag nam. Onveranderd bleef het solide spel van Roeblev, die sterk serveerde en retourneerde en in de rally's veelal de overhand had.

Griekspoor, die een ronde eerder knap van de Deen Holger Rune (WTA-12) had gewonnen, overleefde in de tweede set op 1-2 twee breekpunten en keek op 4-5 tegen een eerste matchpoint aan. Roeblev, die op eigen service slechts acht punten verloor en geen enkel breekpunt had hoeven wegwerken, sloeg meteen toe en had na iets meer dan een uur spelen de buit binnen.

Ook Medevdev door

Ook Roeblevs landgenoot Daniil Medvedev plaatste zich voor de kwartfinales. De nummer vier van de wereld klopte de Kazach Aleksandr Boeblik (WTA-18): 7-6 (3), 6-4.

Medvedev moest in de eerste set nog een break achterstand repareren, waarna hij in de tiebreak de eerste zes punten naar zich toe trok en vervolgens ook de set. In de tweede set denderde de Rus meteen door naar 4-0 en die tik kwam Boeblik niet meer te boven.