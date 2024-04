Overheden Noord-Nederland in beroep tegen uitbreiding gaswinning

Het gaswinningsgebied bij De Blesse ligt tussen de hoge Drentse zandgronden en de lagergelegen Friese veenpolders. Bodemdaling kan hier dus voor problemen zorgen, zegt Joca Jansen, hydroloog bij het Wetterskip Fryslân.

"Als er meer water wegtrekt uit de hoger gelegen gebieden, wordt het daar steeds droger. In de lager gelegen gebieden wordt het juist steeds lastiger om het droog te houden, want daar gaat juist meer water naartoe." Dit kan leiden tot droogte- of natschade, zegt Jansen.

Waterpeil aanpassen

Bij de winning van gas gaat het ministerie ervan uit dat het waterschap het waterpeil kan aanpassen om de gevolgen van de gaswinning te compenseren. Maar volgens Wetterskip Fryslân-bestuurder Remco van Maurik gaat dat niet zomaar.

"We beseffen dat het systeem aan zijn eind is en dat we dat niet nog meer moeten gaan belasten", zegt hij, doelend op het waterbeheer. "We zijn bezig met allemaal landelijke en regionale programma's om het leefbaar te houden. Dit komt er dus nog bovenop en daarmee tast je het systeem nog meer aan."

Schade onherstelbaar

Er zijn voor deze problemen wel maatregelen te verzinnen, zegt hij, "maar alles wat technisch mogelijk is, is wellicht onbetaalbaar of onwenselijk". Vermilion vergoedt volgens afspraken alle maatregelen die waterschappen in de regio moeten nemen. Toch is Wetterskip Fryslân er niet gerust op, omdat de schade volgens het waterschap onherstelbaar is.

De gevolgen van de gaswinning zijn niet alleen een probleem voor het waterschap, maar voor de hele regio, zegt Van Maurik. "Als je de bijvoorbeeld de verdroging in Drenthe wil tegengaan moet je daar water houden en naartoe brengen. Dat kost heel veel geld. Meer geld dan we met deze gaswinning gaan verdienen."