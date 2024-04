Franse kustplaats Nice voert avondklok in voor kinderen

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen in Nice vanaf morgen niet meer alleen op straat lopen tussen elf uur uur 's avonds en zes uur in de ochtend. De Franse gemeente stelt dan een avondklok in voor kinderen.

Aanleiding is een reeks gewelddadige incidenten in Frankrijk waarbij jongeren betrokken waren. Zo overleed begin deze maand een jongen van 15 uit Viry-Châtillon, vlak onder Parijs, nadat hij in elkaar was geslagen door een groepje jongeren. Dit weekend werd een 15-jarige jongen doodgestoken in Châteauroux. Een leeftijdsgenoot is opgepakt.

In 2009 was er ook al een avondklok voor kinderen in Nice. Volgens de burgemeester is het nu opnieuw nodig. Kinderen die na 23.00 uur toch alleen op straat zijn, kunnen een boete krijgen van 750 euro. Ook wordt er nagedacht om de maatregel in te voeren voor 14-, 15-, of 16-jarigen.

Meer avondklokken

Nice is niet de enige plek waar zo'n avondklok geldt. Sinds vorige week mogen minderjarigen in Pennes-Mirabeau bij Marseille niet meer 's nachts de straat op en ook in het overzeese Franse gebiedsdeel Guadeloupe is dat het geval.

Béziers, in het zuiden van het land, voerde deze maand ook een avondklok in die geldt in het centrum van de stad en twee andere wijken. Perpignan denkt nog na over eenzelfde soort maatregel.

Onderwijsmaatregelen

Frankrijk worstelt al langer met gewelddadige incidenten waarbij jongeren zijn betrokken. Twee weken geleden presenteerde premier Attal een pakket met maatregelen voor het onderwijs.

Zo moeten leerlingen tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds op school blijven en kinderen die zich misdragen krijgen een aantekening in hun dossier. Ouders moeten een contract ondertekenen waarin ze goed gedrag beloven. Als dat contract niet wordt nageleefd, dan kunnen de ouders een taakstraf krijgen.