'Iraanse agenten mishandelden en doodden 16-jarige demonstrante'

Iraanse veiligheidsdiensten hebben het 16-jarige meisje Nika Shakarami twee jaar geleden aangerand en vermoord. Dat zegt de BBC, dat geheime documenten in handen heeft en maanden onderzoek deed naar de zaak.

Nika Shakarami verdween op 20 september 2022 in de Iraanse hoofdstad Teheran nadat zij mogelijk had meegedaan aan een protest tegen het regime. De protesten waren door het hele land en ontstonden nadat Mahsa Amini door de religieuze politie was doodgeslagen omdat ze haar verplichte hijab (hoofddoek) niet goed zou hebben gedragen.

Het lichaam van Shakarami werd negen dagen later gevonden. Volgens de lezing van het Iraanse regime was ze overleden door zelfmoord.

Undercoveragenten

De BBC meldt nu dat die lezing niet klopt. De Britse omroep beschijft in detail wat er de laatste uren voor Shakarami's dood is gebeurd. Uit de geheime documenten, gericht aan de opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde, blijkt dat Shakarami al voordat ze verdween in de gaten werd gehouden door undercoverdiensten. Zo werd de tiener voor haar verdwijning gefilmd tijdens een protest waar ze hijabs in brand stak, terwijl anderen om haar heen "dood aan de dictator" scandeerden.

Een van de undercoveragenten, vermomd als demonstrant, probeerde Shakarami te arresteren, maar ze wist te vluchten. Een uur later werd ze alsnog gearresteerd en in een busje gezet.

De undercoveragenten zochten vervolgens een gevangenis om Shakarami naartoe te brengen, maar kregen meermaals 'nee' te horen. Het hoofdkwartier van de Revolutionaire Garde beval de agenten om Shakarami naar de beruchte Evin-gevangenis te brengen.

Mishandeld en aangerand

Volgens de agenten, van wie de BBC alle namen heeft, schreeuwde en vloekte Shakarami constant en werd ze in de donkere achterbak van het busje aangerand en mishandeld met knuppels en tasers. Ondanks dat ze geboeid was en sokken in haar mond had, wist ze terug te vechten. In de verklaring zegt een van de undercoveragenten dat hij zichzelf moest verdedigen.

Shakarami overlijdt uiteindelijk in het busje, waarna haar lichaam wordt gedumpt. Een agent omschrijft dat haar gezicht "er niet goed uit zag" en dat ze het bloed op haar hoofd nog hebben verwijderd.

Een maand na de dood van Shakarami meldde de Iraanse staatstelevisie dat na onderzoek was gebleken dat de tiener van een gebouw was gesprongen. De familie van Shakarami vertelde dat ze het lichaam in het mortuarium maar enkele seconden mochten zien. Ook werd een tante gedwongen op tv te zeggen dat Shakarami zelfmoord had gepleegd.

Iran antwoordt niet

Het lichaam van het meisje werd overgebracht naar het geboortedorp van haar vader, maar zou later door de Iraanse geheime dienst zijn verplaatst, meldt de BBC. Op vragen van de Britse omroep is door de Iraanse autoriteiten niet gereageerd.

Bij de grootschalige, maandenlange protesten in 2022 grepen Iraanse ordediensten regelmatig hard in en werden duizenden mensen opgepakt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er vijfhonderd demonstranten omgekomen. Deze maand maakte Iran bekend de hoofddoekplicht strenger te gaan handhaven. Ook dat leidde tot protesten.