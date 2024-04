Beeld van gasmolecuul verdwijnt uit middenberm van Groningse A7

Het metershoge beeld van een gasmolecuul dat sinds 2009 in de middenberm van de A7 bij het Groningse Kolham staat, gaat daar weg. Rijkswaterstaat zegt tegen RTV Noord dat het beeld weg moet vanwege groot onderhoud aan de snelweg.

De Gasmolecule werd vijftien jaar geleden onthuld door koningin Beatrix. Het was een cadeau van de Gasunie, Gasterra en de NAM aan de toenmalige gemeente Slochteren, ter viering van de ontdekking van aardgas in Groningen, toen vijftig jaar geleden. Dat werd groots gevierd.

Het beeld is al enige tijd onderwerp van discussie. Sinds het winningsgebied geteisterd wordt door aardbevingen, kijken veel mensen negatiever naar het beeld, stelt RTV Noord. Het beeld van acht meter hoog werd meerdere keren beklad met verf. De laatste keer was vorige week, toen werd er een scheur op een van de bollen geschilderd.

Bij hoge uitzondering

Dat het beeld van de gasmolecuul nu verdwijnt van de A7, heeft niets te maken met die discussie, benadrukken de betrokken partijen. De sculptuur van kunstenaar Marc Ruygrok krijgt mogelijk een nieuwe locatie. "Op dit moment is het proces in volle gang en kunnen we geen nadere uitspraken doen over de mogelijke uitkomst van deze gesprekken", staat in een verklaring van de gemeente.

Ruygrok vermoedt dat Rijkswaterstaat bij nader inzien geen kunstwerk in de middenberm van de snelweg wil. "Dat is destijds bij hoge uitzondering gebeurd. Ze zouden dat het liefst terugdraaien, omdat andere partijen mogelijk ook gebruik willen maken van de middenberm van een snelweg. En het beeld is controversieel geworden, dus het is niet zo gek als je gedachten die kant op gaan", zegt hij.