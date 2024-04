Titelverdediger Denver Nuggets elimineert James en zijn LA Lakers

Denver Nuggets heeft ten koste van Los Angeles Lakers de tweede ronde van de play-offs in de NBA bereikt. De regerend kampioen was in de vijfde wedstrijd tegen de ploeg rond LeBron James met 108-106 te sterk en kwam daarmee in de best-of-seven-serie op een beslissende 4-1 voorsprong.

Lakers-ster James, bezig aan zijn 21ste seizoen in Amerikaanse profcompetitie en in Denver goed voor 30 punten, werd zo voor de tweede keer in zijn loopbaan al in de eerste ronde uitgeschakeld. De 39-jarige forward, die vier NBA-titels met drie verschillende teams op zijn naam heeft staan, liet na afloop in het midden of dit z'n laatste optreden voor de Lakers was.

Spannend verloop

Net als de vier eerdere confrontaties kende ook dit duel een spannend verloop. De kansen wisselden per minuut en vier seconden voor tijd tekende Jamal Murray, van wie vanwege een kuitblessure vooraf onzeker was of hij zou kunnen spelen, voor de winnende score. De matchwinner werd met 32 punten ook de topscorer van de avond.