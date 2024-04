Vanavond op tv: Burgemeester Halsema over Dodenherdenking • BBB en NSC in Europa

Een beladen Dodenherdenking

De spanningen op tal van terreinen lopen in Nederland op. Verstoringen en protestacties dreigen tijdens de Nationale Dodenherdenking. In Amsterdam, en ook in andere plaatsen, zijn extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Borden, vlaggen of megafoons mogen niet mee de Dam op en het aantal aanwezigen is beperkt tot 10.000 in plaats van 20.000 mensen. Te gast is de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.