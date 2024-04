Aanmelden voor Nationale Dodenherdenking op de Dam verplicht

Wie op 4 mei aanwezig wil zijn bij de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam moet zich vooraf aanmelden. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Via de website herdenkingopdedam.nl kunnen mensen sinds vanochtend gratis een reservering maken.

De maatregel is het gevolg van de beslissing van de burgemeester van Amsterdam en de politie om minder mensen toe te laten bij de herdenking en de kranslegging: 10.000 in plaats van zo'n 20.000. Dat is besloten vanwege de toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid, zei burgemeester Halsema deze maand.

Met het reserveringssysteem wil de gemeente voorkomen dat "kwetsbare mensen" en mensen die van ver komen straks geen plek kunnen vinden op de Dam. Bij aankomst op de Dam worden bezoekers gefouilleerd, zoals al bekend was.

Museumprotest

Vorige maand werd de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in de hoofdstad verstoord door protestacties, waarbij volgens verschillende getuigen ook antisemitische leuzen te horen waren. Er werd gedemonstreerd vanwege het bezoek van de Israëlische president Herzog. Zijn komst lag gevoelig door de oorlog in Gaza.