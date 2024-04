Nederlandse ‘douze points’ dit jaar, net als Joost Klein, uit Friesland

"Dat kan beter", dacht oud-presentator Sipke Jan Bousema toen hij afgelopen november hoorde dat zanger Joost Klein dit jaar namens Nederland naar het Songfestival gaat. Daarom stampte hij samen met de provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden en een aantal andere organisaties de 'Europaparty' uit de grond. Ongeveer zesduizend mensen kunnen op de finaleavond op het Oldehoofsterkerkhof samen de finale kijken.

Tegelijk hoopten ze omroep AVROTROS te overtuigen de puntentelling ook naar Leeuwarden te verhuizen en dat is dus gelukt. "Dat AVROTROS ons idee omarmt, is fantastisch", zegt Bousema. "Het is voor het eerst in Nederland dat het op deze manier gebeurt. Uniek en origineel, dat is Joost en dat zit in het Friese dna."

Tweede halve finale

Wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden voegt daaraan toe: "Dat Joost de finale haalt, is voor ons altijd een no brainer geweest. Dat we Joost vanuit zijn geboortestad mogen toejuichen en dat de officiële puntentelling hier vandaan komt, maakt de cirkel rond."

De 68e editie van het Eurovisie Songfestival begint volgende week dinsdag. Joost Klein doet namens Nederland mee in de tweede halve finale op donderdag 9 mei. Hij treedt daarin op als allerlaatste. Volgens de peilingen gaat Klein het goed doen op het Eurovisie-podium; de wedkantoren schatten op dit moment in dat de derde plaats haalbaar is.

Gister vertrok Joost Klein vanaf Schiphol naar Malmö voor de repetitieweek: