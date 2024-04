Weer een Groningse aardbeving, met een kracht van 1,8 bij Kommerzijl

Bij Kommerzijl in Groningen is vannacht een aardbeving gemeten met een kracht van 1,8. Dat gebeurde rond 00.50 uur, meldt het KNMI.

Eerder meldde het meteorologisch instituut dat het ging om een beving met een kracht van 2,2 op de schaal van Richter. Dat getal werd later bijgesteld. De beving werd geregistreerd op een diepte van 3 kilometer. Anderhalf uur later volgde nog een lichte beving met een kracht van 0,7.

Het KNMI zegt dat het gaat om een aardbeving met een niet-natuurlijke oorzaak, in dit geval trillingen van de aarde door gaswinning. Het is niet duidelijk of deze aardbeving gevoeld is door inwoners. De beving zat wat kracht betreft op de rand van wat voelbaar is.

Gistermiddag was er ook al een aardbeving in Groningen. Die was bij Usquert en had een kracht van 1,5.

Gaskraan dicht

Hoewel de gaskraan in Groningen deze maand definitief dichtging, zijn de aardbevingen daarmee nog niet voorbij. Dat komt door ondergrondse drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning. Wel neemt het aantal aardbevingen af door de sluiting van het gasveld. Op het dieptepunt in 2013 vonden de meeste bevingen plaats: 119 alleen al in Groningen, waarvan er 30 een kracht hadden van meer dan 1,5.

Op 11 april was er nog een goed voelbare beving in de omgeving van het dorp Zeerijp.