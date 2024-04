Air France-KLM boekt grootste verlies sinds coronacrisis: 480 miljoen

Air France-KLM heeft het afgelopen kwartaal het grootste verlies geboekt sinds de coronacrisis: 480 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij heeft last van de geopolitieke spanningen in de wereld, waardoor toestellen bijvoorbeeld moeten omvliegen en onderdelen voor vliegtuigen later arriveren.

Daarnaast is het verlies te wijten aan stijgende salariskosten, terwijl ook de inkomsten uit vrachtvervoer tegenvielen.

De luchtvaarmaatschappij vervoerde wel meer passagiers, zo'n 20 miljoen. Dat is 6,2 procent meer dan vorig jaar. KLM deed het relatief goed en vervoerde bijna 18 procent meer reizigers in de eerste drie maanden van dit jaar.

Serie aan problemen

Marjan Rintel, de hoogste baas van KLM, spreekt van een serie aan problemen waardoor het dit jaar tegenzit. "Aan de ene kant hebben we te maken gehad met heel veel slecht weer, wat leidt tot annuleringen en omboekingen. Tegelijkertijd hebben we last van de lange levertijd van onderdelen. Die zijn moeilijk verkrijgbaar, waarbij we ook niet alle mensen in huis hebben."

Het tekort aan personeel is nog altijd een gevolg van de coronacrisis, toen KLM veel grond- en cabinepersoneel moest laten gaan. "Dat tekort zie je ook bij onze leveranciers", zegt Rintel.

Daar komen de conflicten in de wereld nog eens bovenop. "Je moet soms tussen de 80 en 300 dagen wachten voor een onderdeel beschikbaar is. We kunnen niet meer over Rusland vliegen. Dus naar Azië moeten we altijd omvliegen. Daardoor heb je meer brandstof en piloten nodig. Dat zie je ook met de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en in Afrika."

Hoewel al deze problemen voorlopig zullen aanhouden, verwacht Rintel wel verbeteringen. Een verbeterprogramma leverde volgens haar in maart al de eerste vruchten af. "We nemen wel heel veel mensen aan, technici en piloten. Daardoor worden we minder kwetsbaar als we moeten wachten op onderdelen."

Ook Lufthansa in het rood

Air France-KLM is niet de enige met dieprode cijfers. Ook Lufthansa meldde vanmorgen een kwartaalverlies van 273 miljoen euro. De inkomsten liepen hier nog steviger terug door aanhoudende stakingen. Hierdoor liepen onder andere de kosten om passagiers te compenseren op.

Daarnaast heeft het teruglopende vrachtvervoer invloed op het bedrijfsresultaat. De Duitse luchtvaartmaatschappij kondigt aan om in de kosten te snijden, nieuwe projecten stop te zetten en mogelijk een reorganisatie door te voeren..