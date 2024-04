Air France-KLM boekt grootste verlies sinds corona-crisis: 489 miljoen

Air France-KLM heeft het afgelopen kwartaal het grootste verlies geboekt sinds de coronacrisis: 489 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij gaat gebukt onder geopolitieke spanningen. Daarnaast is het verlies te wijten aan stijgende salariskosten, terwijl ook de inkomsten uit vrachtvervoer tegenvielen.

De luchtvaarmaatschappij vervoerde wel meer passagiers, 20 miljoen. Dat is 6,2 procent meer dan vorig jaar. Deze toename is met name te danken aan KLM.

De Nederlandse poot van de luchtvaarmaatschappij is ook positief over het volgende kwartaal: het verwacht veel meer tickets te verkopen vanwege de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs deze zomer.