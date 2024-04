Ook supermarkten verkopen steeds meer shakes en eiwitrepen

Tot voor kort moesten fanatieke sporters die op zoek waren naar specifieke sportvoeding en voedingssupplementen hun producten veelal online bestellen. Inmiddels zijn deze producten steeds vaker ook in supermarkten te vinden.

Supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Dirk van den Broek hebben meters aan schappen in hun winkels gevuld met eiwitrijke voeding. Ook staan er sportsupplementen zoals creatine en pre-workouts. Daarnaast ontwikkelen supermarkten hun eigen huismerken, zoals AH-eiwitrepen, Jumbo-eiwitshakes en Lidl-creatine.

'Leek geen limiet'

De markt voor sportvoeding en supplementen heeft een stevige groei doorgemaakt. Bedrijven in deze sector, zoals XXL Nutrition, Body & Fit en Muscle Meat, zagen hun omzet de afgelopen jaren flink stijgen, vooral door online verkoop.

En nu zijn supermarkten dus ook geïnteresseerd. Albert Heijn, Jumbo en Lidl begonnen met de verkoop van enkele zuivelproducten die veel eiwitten bevatten. Dat liep zo goed, dat de supermarkten het assortiment voortdurend uitbreiden.

Hoge omzet

Jumbo heeft inmiddels een eigen huismerk dat negen sportvoedingsproducten bevat. Ook Lidl is twee weken geleden ingesprongen op de trend: de supermarktketen heeft een eigen lijn met shakes, repen, toetjes, creatine en pre-workouts.

"Naarmate we meer sportproducten toevoegden, kwam er meer omzet erbij. Er leek geen limiet aan te zitten", zegt Richard Blok, die bij Lidl verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze nieuwe producten. "We hebben een keuken op kantoor, waar we alle producten zelf testen", zegt Blok. "Dus ik heb inmiddels heel wat shakes achter de kiezen."

Gezondheidstrend

Volgens retailexpert Paul Moers speelt gezondheid een steeds grotere rol in supermarkten. "Jumbo stopt met kiloknallers, de supermarkten gaan over op meer plantaardige producten en halen sigaretten weg. Dus sportvoedingsproducten horen ook zeker thuis in de supermarkt, waar je twee tot drie keer per week komt."

Op dit soort producten zitten vaak hoge marges. "Voor gezondheid hebben we geld over en al helemaal als het met sport te maken heeft. Denk maar aan de dure sportschoenen en sportschoolabonnementen die we kopen. Dat supermarkten nu ook huismerken ontwikkelen, laat zien dat deze categorie volwassen is geworden."