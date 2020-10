Advocaat ziet mooie toekomst Bijlow: 'Hij doet me aan Neuer denken'

Bijlow: 'Dit is pas een voorselectie, ik moet mijn best blijven doen" - NOS

Voor Dick Advocaat is het logisch dat Feyenoord-doelman Justin Bijlow voor het eerst in twee jaar weer is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. "Hij heeft de stijl van de keeper van Bayern. Hij is snel, reageert goed en komt zijn goal uit." Manuel Neuer, die sinds 2011 het doel verdedigt van Bayern München, staat te boek als een van de beste keepers van de wereld. Advocaat dicht Bijlow, die de laatste weken veel lof oogst vanwege zijn rust en zelfverzekerdheid, grote mogelijkheden toe. "Op de training daag ik hem ook uit. Dan wordt hij er ziek van en gaat hij schelden. Hij is een fanatiek baasje en daar houd ik wel van. Hij heeft in principe alles wat een goede keeper nodig heeft", vertelt de coach die donderdag met Feyenoord in eigen huis Wolfberger AC ontvangt in de Europa League (aftrap 18.55 uur). Vers bloed De ontwikkeling van de 22-jarige Bijlow komt volgens velen als geroepen, aangezien bij het Nederlands elftal behoefte is aan vers bloed en de huidige generatie Oranjekeepers bovendien op leeftijd raakt. Tim Krul (32), Jasper Cillessen (31), Marco Bizot (29) en Jeroen Zoet (29) zitten allen in het tweede deel van hun loopbaan.

Dick Advocaat in gesprek met Justin Bijlow op de training - Pro Shots

Bijlow is blij dat hij in beeld is bij bondscoach Frank de Boer, maar rekent zich niet niet rijk. "Ik moet mijn best blijven doen. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik ook bij de definitieve selectie hoor." En de doelman moet lachen als hem naar 'de strijd' tussen hem en Advocaat op de trainingen wordt gevraagd. "Hij houdt me scherp", zegt Bijlow, knikkend naar zijn trainer. "Als er twee ballen ingaan, dan wordt hij een beetje boos. Het is een gezonde strijd." Dick Advocaat blikt in de onderstaande video vooruit op het Europa League-duel van Feyenoord met het Oostenrijkse Wolfsberger AC:

'Tegen Wolfsberger gaat het om winnen, maar het is een vervelende ploeg' - NOS

Advocaat hoopt in het thuisduel met Wolfberger AC weer te kunnen genieten van de acties van Steven Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord kon in de voorbije wedstrijden niet zijn stempel drukken en miste bovendien vorige week tegen Dinamo Zagreb een strafschop. Advocaat neemt buitenspeler in bescherming. "We moeten niet vergeten dat Berghuis een aantal dagen in het ziekenhuis heeft gelegen (begin juli, red.). Dat heeft veel invloed op hem gehad", refereert hij aan Berghuis' luchtweginfectie. 'Berghuis werd niet beloond' De trainer vermoedt ook dat Berghuis enigszins teleurgesteld is na zijn "goede" periode bij Oranje." Hij trainde heel goed, maar kreeg alleen zijn beloning niet. Dat heeft denk ik toch een bepaalde indruk op hem gemaakt, want bij ons is het de laatste weken toch beduidend minder. Maar dat weet hij zelf ook. Als er iemand is die zichzelf wil verbeteren, dan is het Berghuis", legt Advocaat uit.

Steven Berghuis (midden) in actie tijdens de training van Feyenoord - ANP