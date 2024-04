NRC: kabinet versoepelde stikstofregels speciaal voor Schiphol

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) heeft de afgelopen jaren de stikstofregels versoepeld voor luchthaven Schiphol, ondanks een negatief advies van haar hoogste stikstofambtenaar. Schiphol kon hierdoor makkelijker een natuurvergunning krijgen, waardoor het aantal vluchten niet verlaagd hoefde te worden. Dat meldt NRC op basis van interne documenten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die zijn opgevraagd voor milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Deskundigen zeggen tegen de krant dat de vergunning waarschijnlijk niet standhoudt bij de rechter. Andere bedrijven kunnen geen aanspraak maken op de versoepeling.

De versoepeling draaide onder meer om negen boerenbedrijven in de buurt van de luchthaven, die Schiphol begin vorig jaar aankocht. Uit de documenten blijkt dat Schiphol de hoeveelheid stikstof die werd bespaard werd doordat de boerderijen stopten, volledig mocht gebruiken om de eigen uitstoot aan stikstof te compenseren. Er werd door de overheid niet gecontroleerd of er geen natuurgebieden in de omgeving zijn die eerst moeten herstellen, hoewel dat wel vereist wordt door Europese regelgeving. Andere Nederlandse bedrijven worden daar wel aan gehouden.

Vertraging

Bovendien bleken de ambtenaren van het ministerie, in opdracht van de minister, bewust traag te werken aan een nieuwe natuurvergunning, waardoor de luchthaven langer met een hoge uitstoot kan wegkomen. Toen de natuurvergunning uiteindelijk werd verleend aan Schiphol, afgelopen herfst, hield het ministerie er al rekening mee dat daar juridische procedures van natuurclubs tegen zouden komen. "De verwachting is dat dit zeker anderhalf jaar oplevert", schrijven de ambtenaren aan Van der Wal.

De coulance voor de luchthaven komt voor een groot deel voort uit zorgen bij het ministerie over het mogelijk verdwijnen van vluchten en daarmee ook werkgelegenheid. In het ernstigste geval zouden door de strengere stikstofregels zowel het aantal vluchten als banen gehalveerd worden, zo wordt gewaarschuwd in de vrijgegeven documenten.

Onderzoeker omgevingsrecht Ralph Frins noemt de strategie van vertraging van het ministerie tegenover NRC "kwalijk". "Je hebt je aan de wet te houden, zeker als rijksoverheid."