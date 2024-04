Ten minste 4 doden na Russische raketaanval op school in Odesa

Bij een Russische raketaanval op Oekraïense havenstad Odesa zijn minstens 4 doden gevallen. Ook raakten ten minste 32 mensen gewond, van wie zeven nog in levensgevaar verkeren. Dat melden lokale bestuurders.

Volgens gouverneur Oleh Kiper van de regio Odesa kwam er na de aanval ook nog een man om door een hartaanval, veroorzaakt door de raketaanval. Onder de gewonden zijn een vierjarige, die in levensgevaar verkeert, een ander kind en een zwangere vrouw.

De slachtoffers vielen in en rond een schoolgebouw dat een particuliere rechtenopleiding huisvest, in een park nabij de zee. Daar gaan ook veel toeristen en inwoners van de stad regelmatig wandelen. "Monsters, beesten, tuig. Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen", zo reageert burgemeester Hennadi Troechanov van Odesa via sociale media. "Mensen komen daar voor een wandelingetje, worden beschoten en vermoord."

Clustermunitie

Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat het schoolgebouw geraakt werd toen de raket werd onderschept door luchtafweer: "ik zag hoe de raket neergehaald werd, daarna werd onze deur opengeblazen gingen de ruiten trillen. En toen zag ik het gebouw in brand staan."

Een woordvoerder van de Oekraïense marine zegt op Telegram dat het schoolgebouw werd geraakt door een ballistische Iskander-raket, die lastiger te onderscheppen is dan veel andere raketten. De raket was geladen met clustermunitie, die berucht is om de vele slachtoffers die het maakt.