Officiële imamopleiding komt er niet, door meningsverschil aanbieders

Er komt toch geen officiëel erkende opleiding voor imams in Nederland, zo schrijft demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Die hbo-studie zou in september volgend jaar van start gaan, maar de verschillende onderwijsinstellingen die de opleiding samen met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) zouden ontwikkelen, kunnen het niet eens worden over de invulling.

De Vrije Universiteit in Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de hogeschool Ipabo waren sinds september afgelopen jaar samen met het CMO bezig om zo'n opleiding voor imams vorm te geven, maar door "een onoverkomelijk verschil van inzicht" komen ze er niet uit, schrijft de minister. "De ideeën over de educatieve invulling en de juridische haalbaarheid van de voorgestelde samenwerkingsstructuur lagen te veel uit elkaar." Waarover de partijen precies van mening verschilden, meldt de minister niet.

'Maatschappelijke noodzaak'

Van Gennip zegt het "ten zeerste te betreuren" dat de opleiding er nu toch niet komt, ook omdat alle betrokken partijen zeggen "dat zij onverkort achter de maatschappelijke noodzaak van een Nederlandse imamopleiding staan." De minister zegt dat zij zich toch zal blijven inspannen om zo'n opleiding van de grond te krijgen.

Een officiële opleiding tot imam is een oude wens van de Tweede Kamer, die al in 2015 een motie aannam van Denk-kamerlid Kuzu dat die er moest komen. Van 2006 tot 2013 bood hogeschool Inholland een hbo-opleiding tot imam aan, maar die kwam ten einde omdat de opleiding verliesgevend was. Volgens Kuzu en andere Kamerleden was een door de overheid erkende opleiding in Nederland belangrijk, omdat imams nu vaak vanuit het buitenland komen, en daardoor weinig oog hebben voor de leefwereld van Nederlandse moslims.