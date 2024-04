Kans op WK 2027 in Nederland neemt toe, VS en Mexico trekken zich terug

De Verenigde Staten en Mexico hebben hun bid ingetrokken voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Daarmee zijn nog twee kandidaten over om het WK te huisvesten: Brazilië en een gezamenlijk bid van Nederland, België en Duitsland.

De Amerikaanse en Mexicaanse bond maakten maandag samen bekend zich niet langer op het toernooi van 2027 te richten, maar te willen gaan voor organisatie van het daaropvolgende WK voor vrouwen, in 2031.

"Een WK organiseren is een enorme klus, door extra tijd te nemen om ons voor te bereiden kunnen we de impact van het toernooi maximaliseren", aldus Cindy Parlow Cowne, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond.

WK voor mannen en Spelen

In 2026 vindt het WK voetbal voor mannen ook plaats in Noord-Amerika, dat wordt georganiseerd door de VS, Mexico en Canada. In 2028 worden de Olympische Spelen in Los Angeles gehouden.

Op 17 mei wordt bekend waar het WK zal plaatsvinden. Op het FIFA-congres wordt dan gestemd of het WK in Brazilië of in Nederland, België en Duitsland gehouden zal worden.