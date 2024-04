Hattrick Lewandowski goed voor zege Barcelona in rommelig duel met Valencia

Halverwege de eerste helft maakte Barcelona het overwicht zichtbaar op het scorebord. Uit een afgemeten voorzet van Raphinha kopte Fermín Lopez raak: 1-0. Geen vuiltje aan de lucht, dachten de toeschouwers die regen en windvlagen trotseerden in het tijdelijke onderkomen van Barcelona bovenop de Montjuïc.

Ter Stegen en Araújo in de fout

Maar een goede vijf minuten na de openingstreffer was de stand plots weer gelijk, met dank aan Marc-André Ter Stegen. De Duitse keeper van Barcelona probeerde de bal nonchalant over de aanstormende Hugo Duro te wippen, maar ging knullig in de fout.

Duro nam de bal mee en maakte simpel 1-1. Alsof dat nog niet genoeg was maakte Barcelona het zichzelf nog moeilijker. Ronald Araújo veroorzaakte een strafschop met een slecht getimede tackle op Peter González. Toen Pepelu zijn aanloop nam, veerden de meegereisde Valencia-fans al op. Hij maakte met zijn zesde goal van het seizoen - allemaal vanaf de stip - 1-2.

Valencia ging met een voorsprong de rust in, maar deed dat wel met tien man. In de blessuretijd van de eerste helft werd keeper Giorgi Mamardasjvili met rood van het veld gestuurd. De onstuimige Georgiër maakte, buiten de zestien, hands en voorkwam daarmee een bijna zeker doelpunt van Lamine Yamal.