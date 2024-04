Zorgen van jongeren centraal bij Maastrichts debat Europese verkiezingen

Von der Leyen begon haar pleidooi met een verwijzing naar haar eigen kinderen. "Zij zijn de afgelopen vijf jaar mijn grote motivatie geweest gedurende vele crises om op koers te blijven." Haar campagnestrategie is om zichzelf meer persoonlijk te profileren, bijvoorbeeld als moeder en minder als de leider van de Commissie. Haar slogan: Ursula2024.

Von der Leyen stelde dat alleen een verenigd Europa sterk staat, bijvoorbeeld tegen Rusland, en dat jongeren met hun stem een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Er klonk kritiek van andere kandidaten over wat de Commissie onder haar voorzitterschap heeft bereikt.

'Halverwege maan'

Eickhout viel Von der Leyen aan op het afzwakken van de zogeheten Green Deal en de recente tegemoetkomingen aan protesterende boeren. "In 2019 noemde Von der Leyen het haar 'man-op-de-maan-project'. Maar stel je voor dat JFK opeens had gezegd: 'Misschien is halverwege de maan ook goed", zei Eickhout. Hij vertelde de jongeren in de zaal dat er veel meer investeringen nodig zijn: "We staan aan het begin van een marathon."

De linkse kandidaat Baier pleitte ervoor dat rijke mensen meer belasting gaan betalen. "1 procent van de bevolking is verantwoordelijk voor 50 procent van de uitstoot, pak hen aan." Hij verwees in zijn betoog naar de grote klimaatdemonstraties door jongeren.