Drie vrouwen in VS kregen hiv door besmette naalden bij cosmetische behandeling

Zeker drie vrouwen in de Verenigde Staten hebben hiv opgelopen door het gebruik van besmette naalden bij een cosmetische behandeling. Dat heeft het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, vastgesteld na onderzoek. Het is de eerste keer dat wordt vastgesteld dat de ziekte is overgedragen tijdens een cosmetische behandeling waarbij naalden werden gebruikt.

Het gebeurde in een kliniek in de staat New Mexico. Nadat er in 2018 hiv was vastgesteld bij een vrouw die daar was behandeld, startte het CDC een onderzoek. Daaruit bleek onder meer dat de kliniek materialen die na één keer hadden moeten worden weggegooid, opnieuw werden gebruikt.

De kliniek werd in 2018 gesloten na de vermoedens van de besmettingen. Later werd duidelijk dat de kliniek niet beschikte over de juiste vergunningen voor het uitvoeren van de behandeling. In 2022 werd de voormalig eigenaar van de kliniek veroordeeld tot 3,5 jaar cel.

'Vampire-facial'

De drie vrouwen ondergingen een zogenoemde 'vampire-facial', een populaire behandeling waarbij bloedplaatjesrijk plasma (PRP) in de huid wordt geïnjecteerd. Zo kunnen rimpels en andere oneffenheden in de huid worden weggewerkt.

Dat hiv overdraagbaar is bij het gebruik van niet-steriele naalden is bekend, maar het is voor het eerst dat daadwerkelijk wordt vastgesteld dat dit is gebeurd tijdens een cosmetische behandeling. Veel populaire cosmetische behandelingen, zoals botox en fillers, worden uitgevoerd met naalden.