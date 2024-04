Waarom een 'disstrack' zoveel losmaakt in de hiphopwereld

Ook de internationale hiphopscene is momenteel in de ban van een rapruzie. "De disses in de VS zijn tegenwoordig meestal tussen kleinere artiesten, maar dit keer gaat het om de twee grootste rappers van deze generatie, Drake en Kendrick Lamar." De disstracks van beide artiesten, Like That en Push Ups, worden door hiphopfans op sociale media ontleed en hebben al tientallen miljoenen streams te pakken.

Disstracks zijn geen onbekend fenomeen in Nederland, maar kwamen jarenlang bijna niet voor. Volgens Shah komt dat door het grote succes van hiphop in de afgelopen vijftien jaar. "Mensen zagen meer in het samenwerken dan ruziemaken. Deze ruzie is uniek, niet alleen in grootte, maar ook omdat het een artiest is die de strijd aangaat met het meest toonaangevende raplabel."