'Staakt-het-vuren Gaza lijkt dichterbij, maar nog geen gelopen race'

Opnieuw zijn Israël en Gaza verwikkeld in onderhandelingen over een mogelijk staakt-het-vuren. Zaterdag presenteerde Israël een nieuw voorstel, dat vandaag door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken buitengewoon genereus is genoemd. "Alleen Hamas staat nu een staakt-het-vuren in de weg", zei hij. Ook zijn Britse collega Cameron zei dat alle druk nu bij Hamas ligt om de deal te accepteren.

Het is de nieuwste poging van onderhandelaars om een gevechtspauze te bereiken tussen Hamas en Israël. Na de gevechtspauze van een week in november, een paar weken na het uitbreken van de oorlog, zijn alle gesprekken over een nieuwe gevechtspauze op niets uitgelopen. In het voorstel dat nu op tafel ligt zou sprake zijn van een staakt-het-vuren van veertig dagen dat eventueel verlengd zou kunnen worden.

Volgens Israëlische media stelt Israël voor om 100 Palestijnse gevangenen vrij te laten, in ruil voor minder dan 40 gijzelaars.