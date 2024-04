Hoe het kleine Bhutan een hoofdrol speelt in de strijd tussen India en China

Intussen voert China de druk op. In de Doklamvallei, binnen Bhutan en vlak bij het westelijke drielandenpunt, bouwde China een weg tot enkele meters van de Indiase grens. Dat leidde in 2017 bijna tot oorlog tussen de twee atoommachten.

Een paar jaar later, in 2021, rapporteerde het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy dat China in de paar jaar ervoor in het noorden van Bhutan tientallen kilometers aan wegen, een kleine waterkrachtcentrale en meerdere militaire bases had gebouwd.

Wangchuk is in de bergen ten noordwesten van Haa iets soortgelijks opgevallen. "Op het land dat wij in de tijd van onze ouders gebruikten, hebben ze wegen gebouwd en komen ze Bhutan binnen", zegt hij. "Ze komen dicht bij ons graasland. Er zijn Chinese militaire kampen."

'Geopolitieke realiteit'

Deze druk leidt volgens voormalig parlementslid Dorji wel tot een verandering in het buitenlandperspectief van Bhutan. "China is een geopolitieke realiteit geworden en een gevestigde macht in Zuid-Azië. Dus het is in Bhutans langetermijnbelang om de grensproblemen op te lossen."

Vorig jaar vond na acht jaar weer een gespreksronde plaats, waarna de toenmalige premier van Bhutan in gesprek met journalisten in onder meer India aangaf dat een definitieve grensafspraak met China niet lang meer op zich zou laten wachten. De uitkomst wordt in India met enige vrees afgewacht.

Onnodig, volgens Dorji. "Bhutans buitenlandbeleid is neutraal. We balanceren in de zin dat we nooit iets zullen doen met de ene partij dat niet in het belang is van de andere partij. Het is immers niet in Bhutans belang om in de vuurlinie van twee grootmachten te belanden."

Afgebakende grenzen en meer formele relaties met China ziet hij als onvermijdelijk in het huidige tijdperk. "In India en het Westen bestaat de indruk dat alles wat Bhutan met China doet, altijd slecht voor India is. Dat klopt niet. Als wij geen grensconflict met China hebben, zal dat de hele regio stabiliseren. Dit zal ook bijdragen aan betere relaties tussen India en China."