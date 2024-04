Clubman Van den Brom tekent bij Vitesse voor avontuur in eerste divisie

John van den Brom keert terug als hoofdtrainer van Vitesse. De oud-speler van de Arnhemse club volgt na dit seizoen Edward Sturing op en tekent een contract voor één jaar.

Mocht Vitesse de proflicentie kwijtraken, gaat de samenwerking niet door. De club degradeert door een puntenstraf (-18) hoe dan ook uit de eredivisie, maar daarmee is het leed nog niet geleden.

Van den Brom (57) gaf vorige week al aan een aanbieding van Vitesse op zak te hebben. Na gesprekken met interim-directeur Edwin Reijntjes zijn beide partijen het inmiddels eens.

'Begin van nieuw Vitesse'

Volgens Reijntjes laat de aanstelling van Van den Brom zien dat "er nog steeds vertrouwen is in de toekomst". "John is het begin van het nieuwe Vitesse", aldus Reijntjes tegenover Omroep Gelderland.

Van den Brom wil graag weer aan de slag en maakt een uitzondering voor Vitesse. "John wil dit echt graag doen voor de club. We hebben geen cent te makken, dus heel lucratief is het niet voor hem. We zijn er heel blij mee, want hij is natuurlijk een echte Vitessenaar. Daarom is het mooi dat we dit signaal nu kunnen afgeven", zegt Reijntjes.