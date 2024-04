Finidi George benoemd tot bondscoach, moet Nigeria naar WK leiden

Finidi George is de nieuwe bondscoach van het Nigeriaans voetbalelftal. De 62-voudig Nigeriaans international volgt de Portugees José Peseiro op, wiens contract na de verloren Afrika Cup-finale in februari niet werd verlengd.

De 53-jarige George was sinds 2022 assistent van Peseiro en leidde de 'Super Eagles' na de Africa Cup al tijdens twee oefenduels, waarna de Nigeriaanse voetbalbond besloot de oud-Ajacied vast aan te stellen.

De eerste opdracht van George is kwalificatie voor het WK van 2026. Nigeria speelt in juni tegen Zuid-Afrika en Benin. Beide duels moeten gewonnen worden, want Nigeria staat derde in de groep, achter Rwanda en Zuid-Afrika.

Als speler tweemaal op WK

Goerge was als flankspeler onderdeel van wat in Nigeria nog altijd de 'gouden generatie' wordt genoemd. Met George in de gelederen won het Nigeriaanse team in 1994 de Afrika Cup en werd het tweemaal groepswinnaar op een WK, in 1994 en 1998.