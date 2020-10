Van corona herstelde Nuis rijdt NK afstanden: 'Geen idee in welke vorm'

Nuis: 'Geen idee hoe mijn vorm is, maar ik ga rijden' - NOS

Drie weken na zijn positieve coronatest tast Kjeld Nuis volledig in het duister over de vorm waarin hij vrijdag in Thialf van start gaat bij de NK afstanden.

"Ik doe mee", zegt Nuis met een mix van opluchting en blijdschap. Het geeft aan dat het tot het laatste moment twijfelachtig is geweest of hij de start van het schaatsseizoen wel zou halen.

"En ik ga zo hard als ik kan, maar ik heb geen idee wat dat is. Ik ga gewoon rijden en dan zien we wel wat er uiteindelijk op het scorebord staat."