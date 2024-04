Automobilist rijdt op Koningsdag in op groep feestvierders in Amsterdam

In Amsterdam is een automobilist op Koningsdag ingereden op een groep feestgangers. De politie laat aan de lokale omroep AT5 weten dat bij de aanrijding zeker een iemand gewond is geraakt.

Volgens de omroep gebeurde het ongeluk rond 22.00 uur op de Prinsengracht. Op beelden is te zien dat iemand inrijdt op een groep feestende mensen. Meerdere mensen worden geraakt door de auto. De bestuurder rijdt daarna door.

Bekijk hier het moment van de aanrijding: